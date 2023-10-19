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Леонов: з делегацією Румунії визначено чотири перспективних напрямків розвитку співпраці

Четвер 19 жовтня 2023 19:45
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Леонов: з делегацією Румунії визначено чотири перспективних напрямків розвитку співпраці Фото: народний депутат Олексій Леонов (instagram com)
Автор: Юлія Бойко

У робочій зустрічі представників Верховної ради з урядовою делегацією Румунії на чолі з прем’єр-міністром Марчелом Чолаку було визначено чотири найперспективніші напрямки розвитку співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

"Маємо безпрецедентний результат реалізації доручення наших президентів щодо невідкладної роботи над розбудовою стратегічного партнерства. Підписано сім важливих угод", - повідомив нардеп.

Зокрема, Меморандум, який спрямовано на розвиток мережі пунктів пропуску між Україною та Румунією, а також Меморандум, який передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

"Також визначено чотири найперспективніші напрямки розвитку співпраці наших країн: логістика, з пріоритетним розвитком Дунайського кластеру, прикордонна інфраструктура, сільське господарство та енергетика", - додав Леонов.

Леонов: з делегацією Румунії визначено чотири перспективних напрямків розвитку співпраці

Результат візиту глави уряду Румунії в Україну

Нагадаємо, Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Також уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України. Вона передбачає низку нових умов.

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