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Леонов: с делегацией Румынии определено четыре перспективных направления развития сотрудничества

Четверг 19 октября 2023 19:45
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Леонов: с делегацией Румынии определено четыре перспективных направления развития сотрудничества Фото: народный депутат Алексей Леонов (instagram com)
Автор: Юлия Бойко

В рабочей встрече представителей Верховной рады с правительственной делегацией Румынии во главе с премьер-министром Марчелом Чолаку было определено четыре наиболее перспективных направления развития сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова.

"Имеем беспрецедентный результат реализации поручения наших президентов по безотлагательной работе над развитием стратегического партнерства. Подписано семь важных соглашений", - сообщил нардеп.

В частности, Меморандум, направленный на развитие сети пунктов пропуска между Украиной и Румынией, а также Меморандум, предполагающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

"Также определены четыре наиболее перспективных направления развития сотрудничества наших стран: логистика, с приоритетным развитием Дунайского кластера, пограничная инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика", - добавил Леонов.

Леонов: с делегацией Румынии определено четыре перспективных направления развития сотрудничества

Итог визита главы правительства Румынии в Украину

Напомним, Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Также правительство Румынии утвердило схему импорта агропродукции из Украины . Она подразумевает ряд новых условий.

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