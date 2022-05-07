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Lenovo и Xiaomi отказываются от бизнеса в России из-за санкций США, - WSJ

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Пекин, Суббота 07 мая 2022 14:14
Lenovo и Xiaomi отказываются от бизнеса в России из-за санкций США, - WSJ Фото: Xiaomi отказывается от ведения бизнеса в России (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Китайские технологические компании Lenovo и Xiaomi отказываются от ведения бизнеса в России на фоне американских санкций. При этом никаких официальных заявлений по этому поводу не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

По словам знакомых с ситуацией людей, несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию, несмотря на то, что доминируют на этом рынке. В частности, в их число вошли компьютерный гигант Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов Xiaomi Corp.

Примечательно, что в отличие от многих западных компаний, китайские избегают публичных заявлений о бизнесе в России, поскольку официальный Пекин выступает против западных санкций.

По данным WSJ, экспорт китайской технологической продукции в марте резко упал на 40%, смартфонов - почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций - на 98%. Это произошло вслед за введением масштабных санкций против России со стороны США. Вашингтон также пригрозил наказать китайские компании за нарушение правил.

Напомним, в апреле китайский производитель дронов DJI сообщил о приостановке своего бизнеса в России и Украине. Компания не хочет, чтобы ее продукция применялась в боевых действиях.

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