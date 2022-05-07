Lenovo и Xiaomi отказываются от бизнеса в России из-за санкций США, - WSJ
Китайские технологические компании Lenovo и Xiaomi отказываются от ведения бизнеса в России на фоне американских санкций. При этом никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
По словам знакомых с ситуацией людей, несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию, несмотря на то, что доминируют на этом рынке. В частности, в их число вошли компьютерный гигант Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов Xiaomi Corp.
Примечательно, что в отличие от многих западных компаний, китайские избегают публичных заявлений о бизнесе в России, поскольку официальный Пекин выступает против западных санкций.
По данным WSJ, экспорт китайской технологической продукции в марте резко упал на 40%, смартфонов - почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций - на 98%. Это произошло вслед за введением масштабных санкций против России со стороны США. Вашингтон также пригрозил наказать китайские компании за нарушение правил.
Напомним, в апреле китайский производитель дронов DJI сообщил о приостановке своего бизнеса в России и Украине. Компания не хочет, чтобы ее продукция применялась в боевых действиях.
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