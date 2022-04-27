Китайский производитель дронов DJI приостановит бизнес в России и Украине

Китайская компания DJI Technology Co приостанавливает продажу своих дронов в России и Украине. Решение связано с тем, что ее продукция используется в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что ранее украинская сторона обвинила DJI в утечке военных данных в Россию. Представитель компании назвал обвинения "абсолютно ложными".

"DJI не приемлет любое использование наших дронов для причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы никто не использовал наши дроны в бою", - отметил он.

Также сообщается, что DJI не контролирует использование своей продукции, а также не нашла подтверждения тому, что российские военные в Украине применяют ее дроны.