Lenovo і Xiaomi відмовляються від бізнесу в Росії через санкції США, - WSJ

Китайські технологічні компанії Lenovo і Xiaomi відмовляються від ведення бізнесу в Росії на тлі американських санкцій. При цьому ніяких офіційних заяв з цього приводу не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

За словами знайомих з ситуацією людей, кілька великих компаній скорочують поставки в Росію, незважаючи на те, що домінують на цьому ринку. Зокрема, до їх числа увійшли комп'ютерний гігант Lenovo Group Ltd. і виробник смартфонів Xiaomi Corp.

Примітно, що на відміну від багатьох західних компаній, китайські уникають публічних заяв про бізнес в Росії, оскільки офіційний Пекін виступає проти західних санкцій.

За даними WSJ, експорт китайської технологічної продукції в березні різко впав на 40%, смартфонів - майже на дві третини, а телекомунікаційних базових станцій - на 98%. Це сталося слідом за введенням масштабних санкцій проти Росії з боку США. Вашингтон також пригрозив покарати китайські компанії за порушення правил.