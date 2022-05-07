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Lenovo і Xiaomi відмовляються від бізнесу в Росії через санкції США, - WSJ

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Пекін, Субота 07 травня 2022 14:14
Lenovo і Xiaomi відмовляються від бізнесу в Росії через санкції США, - WSJ Фото: Xiaomi відмовляється від ведення бізнесу в Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Китайські технологічні компанії Lenovo і Xiaomi відмовляються від ведення бізнесу в Росії на тлі американських санкцій. При цьому ніяких офіційних заяв з цього приводу не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами знайомих з ситуацією людей, кілька великих компаній скорочують поставки в Росію, незважаючи на те, що домінують на цьому ринку. Зокрема, до їх числа увійшли комп'ютерний гігант Lenovo Group Ltd. і виробник смартфонів Xiaomi Corp.

Примітно, що на відміну від багатьох західних компаній, китайські уникають публічних заяв про бізнес в Росії, оскільки офіційний Пекін виступає проти західних санкцій.

За даними WSJ, експорт китайської технологічної продукції в березні різко впав на 40%, смартфонів - майже на дві третини, а телекомунікаційних базових станцій - на 98%. Це сталося слідом за введенням масштабних санкцій проти Росії з боку США. Вашингтон також пригрозив покарати китайські компанії за порушення правил.

Нагадаємо, у квітні китайський виробник дронів DJI повідомив про припинення свого бізнесу в Росії та Україні. Компанія не хоче, щоб її продукція застосовувалася в бойових діях.

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