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Ленд-лиз для Украины: Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США военную помощь. В частности, ленд-лиз для Украины.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи Кулебы и Блинкена.

"Сегодня мы провели переговоры с Блинкеном по поводу мер, которые нужно принять, чтобы повысить нашу обороноспособность. Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз, которая поможет повысить уровень нашей устойчивости и повысит возможность защищать себя", - заявил Кулеба.

Ранее глава Белого дома заверил Кулебу, что США продолжат оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.

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