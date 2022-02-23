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Ленд-ліз для України: Кулеба обговорив з Блінкеном військову допомогу

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США військову допомогу. Зокрема, ленд-ліз для України.

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі Кулеби і Блінкена.

"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном з приводу заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості і підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.

Раніше глава Білого дому запевнив Кулебу, що США продовжать надавати підтримку Україні у сфері безпеки.

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