Ленд-лиз для Украины: Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь
Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США военную помощь. В частности, ленд-лиз для Украины.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи Кулебы и Блинкена.
"Сегодня мы провели переговоры с Блинкеном по поводу мер, которые нужно принять, чтобы повысить нашу обороноспособность. Речь идет о программе, похожей на ленд-лиз, которая поможет повысить уровень нашей устойчивости и повысит возможность защищать себя", - заявил Кулеба.
Ранее глава Белого дома заверил Кулебу, что США продолжат оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.