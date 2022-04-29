Ленд-лиз стал реальностью, на очереди - эмбарго на нефть России, - Подоляк

Еще вчера, 28 апреля, Палата представителей Конгресса США поддержала введение ленд-лиза для Украины. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, введение эмбарго на российскую нефть - на очереди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз. Сегодня ленд-лиз стал реальностью. На очереди - полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран - спонсоров терроризма. На Москву ждет тотальная экономическая изоляция", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз для Украины. За законопроект проголосовали 417 конгрессменов.

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