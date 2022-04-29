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Ленд-ліз став реальністю, на черзі - ембарго на нафту Росії, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ще вчора, 28 квітня, Палата представників Конгресу США підтримала запровадження ленд-лізу для України. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, введення ембарго на російську нафту - на черзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент України Володимир Зеленський вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю. На черзі - повне нафтове ембарго та включення Росії у список країн - спонсорів тероризму. На Москву чекає тотальна економічна ізоляція", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України. За законопроєкт проголосували 417 конгресменів.

Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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