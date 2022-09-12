"Ленд-ліз" від росіян: прикордонники показали знайдену зброю у Харківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держприкордонслужби України.

"Тепер ці трофеї працюватимуть на нас", - додали прикордонники.

Прикордонникам та іншим українським військовим вдалося виявити чимало зброї та боєприпасів в ході деокупації Харківської області.

"Рухаємось до кордону із російським "ленд-лізом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів майже всю Харківську область.

За даними ISW, українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область.

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