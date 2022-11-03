Ленд-ліз - лише один із інструментів допомоги Україні, - Держдеп США

"Я думаю про ленд-ліз як один інструмент у наборі інструментів, а у нас є багато інструментів, і ми використовуємо їх сьогодні. Як я вже згадувала, ми вже виділили близько 18 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги, і ми відправляємо її вам різнмими способами. У нас є те, що називається президентськими повноваженнями щодо вилучення запасів (drawdown authority, - ред.)" , - розповіла вона.

Донфрід пояснила, що такі повноваження президента дозволяють вилучати військову техніку зі складів та відправляти до України. За її словами, такий процес відбувається майже негайно.

Крім того, помічниця держсекретаря США розповіла про ще два механізми, якими користуються американці для постачання озброєння Україні.

"Через закон про додаткові асигнування для України, де ми схвалюємо виробництво обладнання, яке надходитиме в Україну. Тож там більш тривалий термін. Крім того, у нас є іноземне військове фінансування, що є ще одним способом надання озброєнь", - сказала Донфрід , зазначивши, що США намагаються використати якнайбільше механізмів, щоб бути корисними для України.