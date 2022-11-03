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Ленд-лиз - лишь один из инструментов помощи Украине, - Госдеп США

Фото: помощница госсекретаря США Карен Донфрид (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Ленд-лиз для Украины, заработавший в начале октября, является одним из многих инструментов помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я думаю о ленд-лизе как об одном инструменте в наборе инструментов, а у нас есть много инструментов, и мы используем их сегодня. Как я уже упоминала, мы уже выделили около 18 миллиардов долларов в виде военной помощи, и мы отправляем ее вам различными способами. У нас есть то, что называется президентскими полномочиями по изъятию запасов (drawdown authority, - ред.)", - рассказала она.

Донфрид объяснила, что такие полномочия президента позволяют изымать военную технику со складов и отправлять в Украину. По ее словам, такой процесс происходит почти незамедлительно.

Кроме того, помощница госсекретаря США рассказала о еще двух механизмах, которыми пользуются американцы для поставки вооружения Украине.

"Через закон о дополнительных ассигнованиях для Украины, где мы одобряем производство оборудования, которое будет поступать в Украину. Так что там более длительный срок. Кроме того, у нас есть иностранное военное финансирование, что является еще одним способом предоставления вооружений", - сказала Донфрид, отметив, что США пытаются использовать как можно больше механизмов, чтобы быть полезными для Украины.

Напомним, 1 октября в силу вступил исторический закон США о ленд-лизе для Украины. Что означает ленд-лиз для нашей страны, читайте в материале РБК-Украина.

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