США готовит ленд-лиз для Украины: что это значит

Второй раз в истории США запускают программу ленд-лиза. 80 лет назад американская военная помощь союзникам сыграла ключевую роль в ходе Второй мировой войны. На этот раз ленд-лиз призван помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

Что такое ленд-лиз, какие гарантии программы помощи от США - подробно в материале РБК-Украина ниже.

Главное о ленд-лизе

Ленд-лиз - программа военной и материальной помощи США другим странам для укрепления их обороноспособности. Данная помощь предоставляется на условиях аренды по специальным договоренностям.

Впервые закон о ленд-лизе был подписан 11 марта 1941 президентом Рузвельтом для стран антигитлеровской коалиции. Он предусматривал поставку военной техники, боеприпасов, сырья, продовольствия с условием оплаты после окончания войны. Платить нужно было только за уцелевшую технику, либо ее можно было вернуть США.

Современная программа имеет название "Закон о ленд-лизе для обороны демократии Украиной". Ее условия сходны с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Процедура направлена на ускорение поставок в Украину необходимого вооружения и других товаров в условиях военного конфликта с Россией.

Закон о ленд-лизе для Украины вступит в силу вечером 9 мая 2022 после подписания американским президентом Джо Байденом. Ранее документ был одобрен Конгрессом США.

Ленд-лиз для Украины

Согласно новому закону, президент США получает расширенные полномочия для заключения соглашений с украинским правительством о займе или передаче в аренду оборонных товаров для защиты гражданского населения Украины от российского вторжения и для других целей.

Акт упрощает бюрократические процедуры для осуществления экспорта оборонной продукции. Это приведет к сокращению сроков поставок в Украину вооружения, транспорта, сырья, продовольствия и другой помощи из США.

Американский президент обязан в течение 60 дней с момента принятия закона установить ускоренные процедуры для поставки товаров.

В документе говорится, что любой заем или аренда оборонных изделий правительством Украины будет иметь условия возврата, возмещения и погашения.

Программа ленд-лиза для Украины рассчитана на 2022 и 2023 годы.

Помощь США во Второй мировой войне

В течение четырех лет борьбы с немецкими захватчиками Соединенные Штаты оказывали военную помощь союзникам. По мнению историков, именно эта помощь имела решающее значение для победы над нацизмом.

Странам антигитлеровской коалиции поставлялись военные корабли, самолеты, боеприпасы, машины, топливо и сырье, оборудование для промышленности, электроника, продукты питания.

Согласно условиям ленд-лиза, техника предоставлялась до окончания войны, а за уничтоженную плату не требовали.

В обмен США получили в аренду армейские, авиационные и военно-морские базы на территории союзных государств на время войны.

Общий размер военной помощи США во Вторую мировую войну составил более 50 млрд долларов, что эквивалентно около 700 млрд долларов в наши дни.

Основную часть получила Великобритания (31,4 млрд), в СССР было направлено 11,3 млрд, во Францию - 3,2 млрд, в Китай - 1,6 млрд долларов, остальные средства - другим союзникам.

Большая часть вооружения и техники не была возвращена США, выплаты долгов по ленд-лизу продолжались до 2000-х годов.