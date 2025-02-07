Лень знову став "чарівником": українця обміняли в найгіршу команду НБА

Перехід українського бігмена відбувся в дедлайн періоду обмінів в НБА. Українець виступив частиною багаторівневого обміну свого попереднього клубу – "Сакраменто Кінгз".

"Королі" віддали його у "Вашингтон", тоді як форварда Колбі Джонса, а також драфт-пік другого раунду – у "Мемфіс Гріззліс". У відповідь на це "Сакраменто" отримали форварда Джейка Ларавію, а також захисника Маркуса Смарта від "Гріззліс".

Таким чином, Лень повернувся до складу "Вашингтона", за яких вже виступав у 2021 році. У поточному сезоні "Візардс" – найгірша команда в НБА. Вона виступає у Східної конференції та перемогла лише у 9-ти з 50-ти матчів. Втім, у Леня, якому в "Сакраменто" давали крихти часу, з'явиться шанс проводити більша часу на майданчику та покращити свої статистичні показники.

Перший матч за "Вашингтон" після повернення українець може провести 8 лютого. У цей день "Візардз" зіграють проти "Клівленд Кавальєрс".

Хто такий Олексій Лень

31-річний уродженець міста Антрацит Луганської області. У дитинстві займався спортивною гімнастикою і шахами. Виховувався в луганському та дніпровському училищах фізкультури, СДЮШОР-5 Дніпра.

Після виступів у дублі "Дніпра" не отримав реального шансу в першій команді та поїхав до США. Там грав у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за "Меріленд Террапінс". Обраний "Фініксом" під п'ятим номером драфту НБА-2013.

У складі "Санз" провів 5 сезонів. Влітку 2018-го підписав контракт із "Атлантою", а згодом змінив цілу низку клубів – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". У серпні 2021 повернувся до лав "Кінгз". А в січні 2025-го – знову став гравцем "Вашингтона".

(instagram.com/sacramentokings)

(instagram.com/washwizards)