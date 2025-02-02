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Дончіч гратиме з Леброном: мегаобмін в НБА за участю команди українця

Лос-Анджелес, Неділя 02 лютого 2025 11:27
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Дончіч гратиме з Леброном: мегаобмін в НБА за участю команди українця Фото: Лука Дончіч (instagram.com/lukadoncic)
Автор: Андрій Костенко

Зірковий словенський захисник "Даллас Маверікс" Лука Дончіч у рамках обміну перейшов у "Лос-Анджелес Лейкерс" де гратиме в Національній баскетбольній асоціації разом іншою мегазіркою Леброном Джеймсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

У обміні були задіяні три клуби, шестеро гравців та декілька позицій у майбутніх драфтах ліги.

У "Лейкерс", крім Дончіча, вирушать німецький форвард Максі Клебер і Маркіфф Морріс. До "Далласа" перейдуть Ентоні Девіс, Максі Крісті та пік першого раунду драфта НБА 2029 року. Крім того, задіяний і клуб українця Святослава Михайлюка – "Юта Джаз", який отримає захисника Джейлена Худа-Шіфіно і два піки другого раунду драфту 2025 року.

Угода стала безпрецедентною в історії НБА: вперше в одному обміні посеред сезону фігурують два баскетболісти, які завершили попередній рік у символічних збірних ліги. За підсумками сезону-2023/24 Дончіч потрапив у першу команду, Девіс – у другу.

Цей обмін має значний вплив на обидві команди. "Маверікс" сподіваються, що додавання Девіса посилить їхній захист і допоможе в боротьбі за чемпіонство. Натомість у "Лейкерс" розраховують, що Дончич стане гідним наступником для 40-річного Джеймса.

Яка вигода для "Лейкерс"

Леброн Джеймс влітку продовжив контракт з клубом на два сезони. Але попередив, що може піти через рік. Тож, "Лейкерс" могли залишитись без мегазірки у складі, що нетипово для такого іменитого клубу.

У команді з Лос-Анджелеса завжди були гучні імена: Джеррі Вест, Вілт Чемберлен, Карім Абдул-Джаббар, Меджік Джонсон, Кобі Брайант, Шакіл О'Ніл, Леброн Джеймс... Тепер, коли останній завершує кар'єру, клуб визначився з наступним обличчям команди. Це Дончіч, який стане ідеальною заміною ветерану.

У свої 25 років, після 6-ти сезонів в НБА він – мегазірка Ліги, входить до п'ятірки найкращих, бореться за звання MVP. Він саме такий гравець, яких люблять в "Лейкерс".

У минулому сезоні Дончіч взяв участь у 70 матчах регулярного чемпіонату НБА, в яких у середньому набирав 33,9 очка, робив 9,2 підбирання і віддавав 9,8 передачі. У плей-офф у нього була така статистика в середньому за гру: 28,8 очка, 9,5 підбирання та 8,1 передачі.

"Маверікс" зі словенцем стали чемпіонами Західної конференції. Проте у серії за титул поступилися "Бостон Селтікс" з українцем Михайлюком у складі – 1:4 за матчами.

Хто такий Лука Дончіч

25-річний уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та переміг у Євролізі-2017/18. Тріумфував на Євробаскеті-2017 у складі збірної Словенії.

Обраний під 3-м номером драфту НБА-2018 "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Від самого початку своєї кар'єри, Дончич розглядається більшістю експертів як один із найталановитіших гравців свого покоління у світі.

Дончіч гратиме з Леброном: мегаобмін в НБА за участю команди українця

Фото: Дончіч проти Леброна (№23) у матчі з "Лейкерс" (instagram.com/lukadoncic)

Раніше зірковий бразилець Неймар залишив аравійський "Аль-Хіляль" та визначився з новим клубом.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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