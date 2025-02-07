Лень снова стал "волшебником": украинца обменяли в худшую команду НБА

Переход украинского бигмена состоялся в дедлайн периода обменов в НБА. Украинец выступил частью многоуровневого обмена своего предыдущего клуба - "Сакраменто Кингз".

"Короли" отдали его в "Вашингтон", тогда как форварда Колби Джонса, а также драфт-пик второго раунда - в "Мемфис Гриззлис". В ответ на это "Сакраменто" получили форварда Джейка Ларавию, а также защитника Маркуса Смарта от "Гриззлис".

Таким образом, Лень вернулся в состав "Вашингтона", за которых уже выступал в 2021 году. В текущем сезоне "Уизардс" - худшая команда в НБА. Она выступает в Восточной конференции и победила лишь в 9-ти из 50-ти матчей. Впрочем, у Леня, которому в "Сакраменто" давали крохи времени, появится шанс проводить больше времени на площадке и улучшить свои статистические показатели.

Первый матч за "Вашингтон" после возвращения украинец может провести 8 февраля. В этот день "Уизардз" сыграют против "Кливленд Кавальерс".

Кто такой Алексей Лень

31-летний уроженец города Антрацит Луганской области. В детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а затем сменил целый ряд клубов - "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 вернулся в ряды "Кингз". А в январе 2025-го - снова стал игроком "Вашингтона".

(instagram.com/sacramentokings)

(instagram.com/washwizards)