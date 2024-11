Лень в стартовій п'ятірці "Сакраменто" не врятував від поразки "Атланті": хайлайти

31-річний центровий з'явився в старті разом із Фоксом, Хертером, Лайлсом і Мюрреєм. Зміна статусу досвідченого баскетболіста пов'язана з травмою лідера "Кінгз" Сабоніса.

Лень провів на паркеті 17 хвилин, але належним чином проявити себе не зумів. Він набрав 2 очки, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився негативним (-5).

Із гри Лень виконав два кидки. Він не влучив із-за "дуги" та реалізував двоочковий. Український центровий також поставив 3 блокшоти, припустився однієї втрати м'яча та двічі сфолив. "Сакраменто" зазнав прикрої поразки на домашньому майданчику (108:109).

