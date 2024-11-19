Лень в стартовій п'ятірці "Сакраменто" не врятував від поразки "Атланті": хайлайти

Українець Олексій Лень вперше за тривалий час вийшов у складі "Сакраменто Кінгз" із перших секунд протистояння в Національній басктебольній лізі. Суперником каліфорнійців у матчі регулярної першості стала "Атланта Гокс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

31-річний центровий з'явився в старті разом із Фоксом, Хертером, Лайлсом і Мюрреєм. Зміна статусу досвідченого баскетболіста пов'язана з травмою лідера "Кінгз" Сабоніса.

Лень провів на паркеті 17 хвилин, але належним чином проявити себе не зумів. Він набрав 2 очки, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився негативним (-5).

Із гри Лень виконав два кидки. Він не влучив із-за "дуги" та реалізував двоочковий. Український центровий також поставив 3 блокшоти, припустився однієї втрати м'яча та двічі сфолив. "Сакраменто" зазнав прикрої поразки на домашньому майданчику (108:109).

A-Len said no sir ‍



Cleaning the Glass presented by @alscouniforms pic.twitter.com/p2jISwIMP1 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 19, 2024

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита на Луганщині, виховувався в школі олімпійського резерву Дніпра, а на дорослому рівні дебютував у складі "Дніпра". Обраний "Фініксом" під 5-м номером драфту НБА-2013.

Провів п'ять сезонів поспіль у лавах "Санз". Перед кампанією 2018/19 підписав дворічний контракт із "Атлантою", але посеред другого сезону був обміняний до "Сакраменто". Далі по півроку відіграв за "Торонто" та "Вашингтон", а потім повернувся до "Кінгз".

Сезон 2021/22 розпочав у лавах "Сакраменто", а в складі збірної України виступив на Євробаскеті-2022. Баскетбольний ідол Леня – чемпіон асоціації-2008 із "Бостоном" Кевін Гарнетт.