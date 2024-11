Лень в стартовой пятерке "Сакраменто" не спас от поражения "Атланте": хайлайты

31-летний центровой появился в старте вместе с Фоксом, Хертером, Лайлсом и Мюрреем. Смена статуса опытного баскетболиста связана с травмой лидера "Кингз" Сабониса.

Лень провел на паркете 17 минут, но должным образом проявить себя не смог. Он набрал 2 очка, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-5).

Из игры Лень выполнил два броска. Он не попал из-за "дуги" и реализовал двухочковый. Украинский центровой также поставил 3 блок-шота, допустил одну потерю мяча и дважды сфолил. "Сакраменто" потерпел досадное поражение на домашней площадке (108:109).

A-Len said no sir ‍



Cleaning the Glass presented by @alscouniforms pic.twitter.com/p2jISwIMP1 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 19, 2024