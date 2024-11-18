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Форвард "Міннесоти" змусив трибуни шаленіти геймвінером в останню мить: момент дня в НБА

Міннеаполіс, Понеділок 18 листопада 2024 11:27
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Форвард "Міннесоти" змусив трибуни шаленіти геймвінером в останню мить: момент дня в НБА Фото: Джуліус Рендл в обіймах партнерів (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Міннесоти Тімбервулвз" Джуліус Рендл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений американець вирішив долю протистояння з "Фініксом". За рівного рахунку в останній атаці "Тімбервулвз" він звільнився від опіки Окогі та виконав влучний триочковий під супровід сирени.

"Міннесота" здобула домашню перемогу (120:117). Команда Рендла піднялася на 9-те місце в Західній конференції НБА (8 перемог, 6 поразок). Натомість "Санз" тут – на 5-й позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Фінікса" Девін Букер. Він набрав 44 очки, зробив 6 підбирань і віддав 7 передач. Тим часом Рендл найбільше поклав у скарбничку "Міннесоти" (35 пунктів).

Хто такий Джуліус Рендл

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2014 обраний "Лейкерс" під 7-м номером.

У складі каліфорнійців провів три повні сезони. Перебрався до "Нью-Орлеана" в 2018-му, коли "озерники" не підтвердили останній рік контракту. Перед сезоном 2019/20 опинився у лавах "Нікс". Гравець НБА, який досягнув найбільшого прогресу (2021) та триразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2021).

У жовтні цьогоріч опинився в "Міннесоті" в рамках тристороннього обміну. Рендл – ревний християнин. У коледжі перед кожним домашнім матчем "Вайлдкетс" він навідувався до командної каплиці.

До слова, напередодні Лень провів результативний матч проти "Юти" в регулярці НБА.

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