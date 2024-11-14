Лень отримав крихти часу в перемозі "Сакраменто" над "Фініксом": хайлайти

Досвідчений українець звично розпочав матч на лаві запасних. У стартовій п'ятірці каліфорнійців з'явилися Фокс, Хертер, Сабоніс, Мюррей та Дерозан.

Лень з'явився на майданчику пізніше. Він провів на паркеті майже 5 хвилин. За відведений час центровий встиг набрати 4 очки, зробив 2 підбирання і віддав 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українського баскетболіста позитивний (+5).

Лень двічі кидав із гри на 2 очки. Обидві спроби українця виявилися влучними. Він обійшовся без втрат м'яча та одного разу сфолив. "Сакраменто" здобув надупевнену перемогу над "Фініксом" (127:104).

Хто такий Олексій Лень

Уродженець Антрацита на Луганщині, виховувався в школі олімпійського резерву Дніпра, а на дорослому рівні дебютував у складі "Дніпра". Обраний "Фініксом" під 5-м номером драфту НБА-2013.

Провів п'ять сезонів поспіль у лавах "Санз". Перед кампанією 2018/19 підписав дворічний контракт із "Атлантою", але посеред другого сезону був обміняний до "Сакраменто". Далі по півроку відіграв за "Торонто" та "Вашингтон", а потім повернувся до "Кінгз".

Сезон 2021/22 розпочав у лавах "Сакраменто", а в складі збірної України виступив на Євробаскеті-2022. Баскетбольний ідол Леня – чемпіон асоціації-2008 із "Бостоном" Кевін Гарнетт.