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З Кличком і талантом "Дніпра". Україна оголосила розширений склад у відборі на Євробаскет

Рига, Середа 13 листопада 2024 15:54
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З Кличком і талантом "Дніпра". Україна оголосила розширений склад у відборі на Євробаскет Фото: Данііл Сипало став важливою фігурою у складі "Дніпра" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України з баскетболу визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до подвійного протистояння з Ізраїлем у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Віталій Степановський залучив 16 баскетболістів. Дебютні виклики до лав "синьо-жовтих" отримали зірки молодіжки – форвард Данііл Сипало з "Дніпра" та центровий Максим Кличко ("Монако").

Переважна більшість виконавців грають за межами України. Вони виступають в чемпіонатах Франції, Литви, Латвії, Іспанії, Німеччини, Азербайджану. Вітчизняну Суперліги представляють лише два баскетболісти чемпіонського "Дніпра" – форвард Володимир Конєв і згаданий Сипало.

Цей призов національної команди намагатиметься здобути першу перемогу в кваліфікації до європейської першості. Тим часом збірна Ізраїлю після близької перемоги над Португалією безапеляційно поступилася Словенії. Ці поєдинки відбулися наприкінці зими.

Розширений склад збірної України на листопадові матчі відбору на Євробаскет-2025:

захисники

  • Ілля Сидоров
  • Олександр Ковляр
  • Віталій Зотов
  • Іссуф Санон
  • Олександр Липовий

форварди

  • Павло Крутоус
  • Володимир Конєв
  • Іван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • Андрій Войналович
  • В’ячеслав Бобров
  • Данііл Сипало
  • Сергій Павлов

центрові

  • Ростислав Новицький
  • Артем Пустовий
  • Максим Кличко

З Кличком і талантом &quot;Дніпра&quot;. Україна оголосила розширений склад у відборі на Євробаскет

Збірна України в кваліфікації на Євробаскет-2025

"Синьо-жовті" потрапили до групи A. Там їхніми суперниками стали збірні Словенії, Португалії та Ізраїлю.

Підопічні Степановського стартували з двох поразок. У лютому цьогоріч вони поступилися балканцям і піренейцям. У листопадовому вікні матчів українська збірна двічі зустрінеться з ізраїльтянами в Ризі.

Завершиться відбір наприкінц лютого 2025 року. "Синьо-жовті" вдома зіграють проти Словенії, а потім гостюватимуть в Португалії.

До слова, раніше "Дніпро" здобув непросту перемогу над "Мавпами" в чемпіонаті України.

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