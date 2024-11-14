Лень получил крохи времени в победе "Сакраменто" над "Финиксом": хайлайты

Опытный украинец привычно начал матч на скамье запасных. В стартовой пятерке калифорнийцев появились Фокс, Хертер, Сабонис, Мюррей и Дерозан.

Лень появился на площадке позже. Он провел на паркете около 5-ти минут. За отведенное время центровой успел набрать 4 очка, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинского баскетболиста положительный (+5).

Лень дважды бросал с игры на 2 очка. Обе попытки украинца оказались точными. Он обошелся без потерь мяча и однажды сфолил. "Сакраменто" одержал сверхуверенную победу над "Финиксом" (127:104).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита в Луганской области, воспитывался в школе олимпийского резерва Днепра, а на взрослом уровне дебютировал в составе "Днепра". Выбран "Финиксом" под 5-м номером драфта НБА-2013.

Провел пять сезонов подряд в рядах "Санз". Перед кампанией 2018/19 подписал двухлетний контракт с "Атлантой", но посреди второго сезона был обменян в "Сакраменто". Далее по полгода отыграл за "Торонто" и "Вашингтон", а затем вернулся в "Кингз".

Сезон 2021/22 начал в рядах "Сакраменто", а в составе сборной Украины выступил на Евробаскете-2022. Баскетбольный идол Леня – чемпион ассоциации-2008 с "Бостоном" Кевин Гарнетт.