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Лень з другою результативністю в сезоні НБА допоміг "Сакраменто" влаштувати розгром

Фото: Олексій Лень провів на паркеті 10 хвилин (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень взяв участь у перемозі в регулярній першості над аутсайдером Східної конференції Національної баскетбольної асоціації – "Детройт Пістонз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Досвідчений українець розпочав матч на лаві запасних. Стартову ж п'ятірку "Кінгз" сформували Фокс, Хертер, Сабоніс, Барнс і Мюррей.

Перебіг подій на майданчику дозволив менеджеру "Сакраменто" Майку Брауну використати фактично всіх доступних виконавців. Свої 10 хвилин у грі отримав і Лень. За відведений час він встиг набрати 6 очок і зробити 3 підбирання. Утім, за статистичним показником "плюс-мінус" результат виявився негативним (-7).

Український центровий тричі кидав у напрямку кошика "Детройта". Усі три спроби Леня на два очки були влучними. Окрім того, він одного разу промахнувся з лінії штрафних кидків. Також 30-річний українець оформив 1 блокшот, а ще по одному разу сфолив і втратив м'яч.

За результативністю цей поєдинок став для Леня другим у нинішньому сезоні. Найбільше очок центровий набрав проти "Портленда" в листопаді. Тоді він додав 10 пунктів у скарбничку "Сакраменто".

До слова, українець Михайлюк отримав гарантований контракт від "Бостона" до кінця сезону 2023/24.

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БаскетболНБА