Михайлюк отримав гарантований контракт від "Бостона": що це означає

Менеджмент "Селтікс" активував опції гарантування для чотирьох баскетболістів. Українець, а також Далано Бентон, Люк Корнет і Ламар Стівенс отримають всі передбачені контрактом гроші.

Михайлюк заробить 2 млн доларів. "Бостон" мав можливість відрахувати оборонця з навиками форварда до 10 січня. Тепер український баскетболіст, вочевидь, продовжить сезон у складі лідера Східної конференції НБА.

"Селтікс" для Михайлюка – сьома команда під егідою асоціації. Раніше він захищав кольори "Лейкерс", "Детройта", "Оклахоми", "Торонто", "Нью-Йорка" та "Шарлотта". На студентському рівні українець грав за "Канзас Джейгокс".

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:



Dalano Banton -$2M

Luke Kornet - $2.4M

Svi Mykhailiuk - $2M

Lamar Stevens - $2M