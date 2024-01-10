Лень со второй результативностью в сезоне НБА помог "Сакраменто" устроить разгром

Опытный украинец начал матч на скамейке запасных. Стартовую же пятерку "Кингз" сформировали Фокс, Хертер, Сабонис, Барнс и Мюррей.

Ход событий на площадке позволил менеджеру "Сакраменто" Майку Брауну использовать фактически всех доступных исполнителей. Свои 10 минут в игре получил и Лень. За отведенное время он успел набрать 6 очков и сделать 3 подбора. Впрочем, по статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался отрицательным (-7).

Украинский центровой трижды бросал в направлении корзины "Детройта". Все три попытки Лёня на два очка были точными. Кроме того, он однажды промахнулся с линии штрафных бросков. Также 30-летний украинец оформил 1 блок-шот, а еще по одному разу сфолил и потерял мяч.

По результативности этот поединок стал для Леня вторым в нынешнем сезоне. Больше всего центровых очков набрал против "Портленда" в ноябре. Тогда он добавил 10 пунктов в копилку "Сакраменто".