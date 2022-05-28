Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако

24-летний монегаск в третьем сегменте квалификационных заездов показал результат 1:11.376. Для Леклера этот поул стал уже 5-м в сезоне Формулы-1.

Рядом с ним в воскресенье стартует напарник по команде Карлос Сайнс. Испанец проехал лучший круг за 1:11.601. Со второй линии стартуют пилоты "Ред Булл". Серхио Перес, разбивший свой болид за несколько минут до конца квалификации, стал третьим. А действующий чемпион и лидер общего зачета Макс Ферстаппен – лишь четвертый.

В первую десятку пилотов также пробились Ландо Норрис ("Макларен"), Джордж Расселл ("Мерседес"), Фернандо Алонсо ("Альпин"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Эстебан Окон ( "Альпин"). Старт Гран-при Монако намечен на 16:00 воскресенья.

Перед седьмым гран-при чемпионата Ферстаппен идет в лидерах (110 очков) и опережает Леклера (104 пункта). Далее следуют Перес (85), Расселл (74) и Сайнс (65).