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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако

Фото: Шарль Леклер (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер получил поул на Гран-при Монако, являющейся домашней гонкой для претендента на чемпионский титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты сессии.

24-летний монегаск в третьем сегменте квалификационных заездов показал результат 1:11.376. Для Леклера этот поул стал уже 5-м в сезоне Формулы-1.

Рядом с ним в воскресенье стартует напарник по команде Карлос Сайнс. Испанец проехал лучший круг за 1:11.601. Со второй линии стартуют пилоты "Ред Булл". Серхио Перес, разбивший свой болид за несколько минут до конца квалификации, стал третьим. А действующий чемпион и лидер общего зачета Макс Ферстаппен – лишь четвертый.

В первую десятку пилотов также пробились Ландо Норрис ("Макларен"), Джордж Расселл ("Мерседес"), Фернандо Алонсо ("Альпин"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Эстебан Окон ( "Альпин"). Старт Гран-при Монако намечен на 16:00 воскресенья.

Перед седьмым гран-при чемпионата Ферстаппен идет в лидерах (110 очков) и опережает Леклера (104 пункта). Далее следуют Перес (85), Расселл (74) и Сайнс (65).

К слову, УЕФА решил разводить украинские и белорусские команды в европейских турнирах.

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Формула-1Монако