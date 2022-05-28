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Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Монако

Фото: Шарль Леклер (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув поул на Гран-прі Монако, що є домашньою гонкою для претендента на чемпіонський титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати сесії.

24-річний монегаск у третьому сегменті кваліфікаційних заїздів показав результат 1:11.376. Для Леклера цей поул став вже 5-м у цьогорічному сезоні Формули-1.

Поруч із ним у неділю стартуватиме напарник по команді – Карлос Сайнс. Іспанець проїхав найкраще коло за 1:11.601. Із другої лінії стартуватимуть пілоти "Ред Булл". Серхіо Перес, який розбив свій болід за кілька хвилин до кінця кваліфікації, став третім. Натомість чинний чемпіон і лідер загального заліку Макс Ферстаппен – лише четвертий.

До першої десятки пілотів також пробилися Ландо Норріс ("Макларен"), Джордж Расселл ("Мерседес"), Фернандо Алонсо ("Альпін"), Льюїс Хемілтон ("Мерседес"), Себастьян Феттель ("Астон Мартін") і Естебан Окон ("Альпін"). Старт Гран-прі Монако запланований на 16:00 неділі.

Перед сьомим гран-прі чемпіонату Ферстаппен іде в лідерах (110 очок) і випереджає Леклера (104 пункти). Далі йдуть Перес (85), Расселл (74) і Сайнс (65).

До слова, УЄФА вирішив розводити українські та білоруські команди в європейських турнірах.

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Формула-1Монако