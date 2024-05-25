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Леклер виграв кваліфікацію в Монте-Карло, Ферстаппен стартуватиме з третього ряду

Фото: Шарль Леклер чудово почувався в рідних стінах (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер завоював поул на домашньому етапі сезону Формули-1 – Гран-прі Монако. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен із "Ред Булла" спромігся показати шостий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

26-річний монегаск виявився найспритнішим у суботніх заїздах вулицями князівства. У фінальній спробі він проїхав коло за 1:10.270 хвилини.

У першому сегменті виступи припинили пілоти "Кік Заубера" Чжоу та Боттас, гонщик "Ред Булла" Перес, Сарджент ("Вільямс") та Алонсо з "Астон Мартіна". Натомість після другої частини сесії вибули пілот "Хааса" Магнуссен, Стролл із "Астон Мартіна", Ріккардо (РБ), гонщик "Хааса" Хюлькенберг і Окон ("Альпін").

У третій частині Леклер зі старту захопив лідерство та двічі випередив дев'ятьох суперників. Поруч із ним стартувати гонщик "Макларена" Піастрі. Другий же ряд стартової решітки сформували пілоти тих же команд – Норріс ("Макларен") та Сайнс із "Феррарі". Чинний чемпіон світу Ферстаппен провалив другу спробу та стартуватиме з 6-ї позиції після гонщика "Мерседеса" Расселла.

Гран-прі Монако відбудеться в неділю, 26 травня. Старт призначений на 16:00 за київським часом. Тривалість – 78 кіл.

 

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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FerrariФормула-1