Леклер выиграл квалификацию в Монте-Карло, Ферстаппен будет стартовать с третьего ряда

26-летний монегаск оказался самым ловким в субботних заездах по улицам княжества. В финальной попытке он проехал круг за 1:10.270 минуты.

В первом сегменте выступления прекратили пилоты "Кик Заубера" Чжоу и Боттас, гонщик "Ред Булла" Перес, Сарджент ("Уильямс") и Алонсо из "Астон Мартина". После второй части сессии выбыли пилот "Хааса" Магнуссен, Стролл из "Астон Мартина", Риккардо (РБ), гонщик "Хааса" Хюлькенберг и Окон ("Альпин").

В третьей части Леклер со старта захватил лидерство и дважды опередил девять соперников. Рядом с ним стартует гонщик "Макларена" Пиастри. Второй ряд стартовой решетки сформировали пилоты тех же команд – Норрис ("Макларен") и Сайнс из "Феррари". Действующий чемпион мира Ферстаппен провалил вторую попытку и будет стартовать с 6-й позиции после гонщика "Мерседеса" Расселла.

Гран-при Монако пройдет в воскресенье, 26 мая. Старт назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 78 кругов.