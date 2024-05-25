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Леклер выиграл квалификацию в Монте-Карло, Ферстаппен будет стартовать с третьего ряда

Фото: Шарль Леклер прекрасно чувствовал себя в родных стенах (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер завоевал поул на домашнем этапе сезона Формулы-1 – Гран-при Монако. Лидер общего зачета Макс Ферстаппен из "Ред Булла" сумел показать шестое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

26-летний монегаск оказался самым ловким в субботних заездах по улицам княжества. В финальной попытке он проехал круг за 1:10.270 минуты.

В первом сегменте выступления прекратили пилоты "Кик Заубера" Чжоу и Боттас, гонщик "Ред Булла" Перес, Сарджент ("Уильямс") и Алонсо из "Астон Мартина". После второй части сессии выбыли пилот "Хааса" Магнуссен, Стролл из "Астон Мартина", Риккардо (РБ), гонщик "Хааса" Хюлькенберг и Окон ("Альпин").

В третьей части Леклер со старта захватил лидерство и дважды опередил девять соперников. Рядом с ним стартует гонщик "Макларена" Пиастри. Второй ряд стартовой решетки сформировали пилоты тех же команд – Норрис ("Макларен") и Сайнс из "Феррари". Действующий чемпион мира Ферстаппен провалил вторую попытку и будет стартовать с 6-й позиции после гонщика "Мерседеса" Расселла.

Гран-при Монако пройдет в воскресенье, 26 мая. Старт назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 78 кругов.

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FerrariФормула-1