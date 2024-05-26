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Леклер уперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако

Фото: Шарль Леклер лідирував зі старту до фінішу (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер здобув перемогу на домашньому етапі Формули-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На перших метрах дистанції монегаск зберіг першу позицію від посягань пілота "Макларена" Піастрі. Австралійця натомість неабияк пресингував інший пілот "Феррарі". Сайнс, однак, перестарався з тиском і проколов шину.

Та головні події розгорнулися позаду. Там гонщик "Хааса" Магнуссен занадто оптимістично пішов атакувати Переса з "Ред Булла" та спровокував аварію, в якій постраждали обидва пілоти та ще один представник "Хааса" – Хюлькенберг. Дирекція гонки зупинила гран-прі червоним прапором, а на очищення траси від уламків і відновлення рейсу безпеки витратили 40 хвилин.

"Феррарі" та "Макларен" у вимушеній паузі перевзулися в гуму "хард". Як наслідок, четвірка пілотів відірвалася від решти пелотону та влаштувала перевірку нервів опонентам. Зрештою, ніхто з гонщиків не припустився жодної помилки. Леклер фінішував першим, а Піастрі та Сайнс склали йому компанію на подіумі.

Топ-10 доповнили Норріс із "Макларена", пілот "Мерседеса" Расселл, чинний чемпіон Ферстаппен ("Ред Булл"), гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Цунода з РБ, Албон ("Вільямс") і пілот "Альпін" Гаслі. Найшвидше коло в гонці показав ветеран Хемілтон і здобув додатковий бал у залік пілотів.

Класифікація Гран-прі Монако-2024:

  1. Шарль Леклер
  2. Оскар Піастрі (+7.152)
  3. Карлос Сайнс (+7.585)

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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FerrariФормула-1