Леклер впервые в карьере выиграл Гран-при Монако

На первых метрах дистанции монегаск сохранил первую позицию от посягательств пилота "Макларена" Пиастри. Австралийца в свою очередь всерьез прессинговал другой пилот "Феррари". Сайнс, однако, переусердствовал с давлением и проколол шину.

Но главные события развернулись сзади. Там гонщик "Хааса" Магнуссен слишком оптимистично пошел атаковать Переса из "Ред Булла" и спровоцировал аварию, в которой пострадали оба пилота и еще один представитель "Хааса" – Хюлькенберг. Дирекция гонки остановила гран-при красным флагом, а на очистку трассы от обломков и возобновление рельса безопасности потратили 40 минут.

"Феррари" и "Макларен" в вынужденной паузе переобулись в резину "хард". Как следствие, четверка пилотов оторвалась от остального пелотона и устроила проверку нервов оппонентам. В конце концов, никто из гонщиков не допустил ни одной ошибки. Леклер финишировал первым, а Пиастри и Сайнс составили ему компанию на подиуме.

Топ-10 дополнили Норрис из "Макларена", пилот "Мерседеса" Расселл, действующий чемпион Ферстаппен ("Ред Булл"), гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Цунода из РБ, Албон ("Уильямс") и пилот "Альпин" Гасли. Самый быстрый круг в гонке показал ветеран Хэмилтон и получил дополнительный балл в зачет пилотов.

Классификация Гран-при Монако-2024: