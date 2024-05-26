RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леклер впервые в карьере выиграл Гран-при Монако

Фото: Шарль Леклер лидировал со старта до финиша (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на домашнем этапе Формулы-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции монегаск сохранил первую позицию от посягательств пилота "Макларена" Пиастри. Австралийца в свою очередь всерьез прессинговал другой пилот "Феррари". Сайнс, однако, переусердствовал с давлением и проколол шину.

Но главные события развернулись сзади. Там гонщик "Хааса" Магнуссен слишком оптимистично пошел атаковать Переса из "Ред Булла" и спровоцировал аварию, в которой пострадали оба пилота и еще один представитель "Хааса" – Хюлькенберг. Дирекция гонки остановила гран-при красным флагом, а на очистку трассы от обломков и возобновление рельса безопасности потратили 40 минут.

"Феррари" и "Макларен" в вынужденной паузе переобулись в резину "хард". Как следствие, четверка пилотов оторвалась от остального пелотона и устроила проверку нервов оппонентам. В конце концов, никто из гонщиков не допустил ни одной ошибки. Леклер финишировал первым, а Пиастри и Сайнс составили ему компанию на подиуме.

Топ-10 дополнили Норрис из "Макларена", пилот "Мерседеса" Расселл, действующий чемпион Ферстаппен ("Ред Булл"), гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Цунода из РБ, Албон ("Уильямс") и пилот "Альпин" Гасли. Самый быстрый круг в гонке показал ветеран Хэмилтон и получил дополнительный балл в зачет пилотов.

Классификация Гран-при Монако-2024:

  1. Шарль Леклер
  2. Оскар Пиастри (+7.152)
  3. Карлос Сайнс (+7.585)

К слову, ранее собрали подборку спортивных сериалов за 2024 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FerrariФормула-1