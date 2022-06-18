Леклер потеряет минимум 10 позиций на старте Гран-при Канады

В Монреаль итальянская команда приехала с рядом проблем. Сначала "Феррари" готовилась заменить турбину на болиде монегаска, но пришлось менять другой элемент машины.

"Перед второй свободной практикой на болид Шарля установили новый электронный блок. Это уже третий такой элемент, который используется в этом сезоне – разрешено только 2 – поэтому Шарль получит штраф на стартовой решетке", – заявили в Скудерии.

Теперь Леклер потеряет десять позиций от своего результата в квалификации гран-при. Если же "Феррари" решится заменить и турбину, то пилот вынужден будет стартовать с последнего ряда.

Во время второй практики Леклер поднялся на второе место в классификации, уступив конкуренту в борьбе за чемпионство Максу Ферстаппену 0.081 секунды. Пилот "Феррари" активно работал с шинами Soft, что привело к предположениям обозревателей о старте монегаска с конца пелотона.

Благодаря победе в Баку в минувшее воскресенье Ферстаппен закрепился в лидерах чемпионата. В активе нидерландца 150 очков. На второе место поднялся Серхио Перес (129 баллов), а Леклер опустился на третье место (116).