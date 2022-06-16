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Формула-1 пролонгировала контракт с трассой в Австралии

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Мельбурн, Четверг 16 июня 2022 18:11
Формула-1 пролонгировала контракт с трассой в Австралии Фото: Серхио Перес на Гран-при Австралии-2022 (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Автодром "Альберт-Парк" в австралийском Мельбурне надолго прописался в календаре Королевских автогонок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Мельбурнская трасса продолжит принимать Гран-при Австралии минимум до 2035 года. Администрация "Альберт-Парка" подписала новый 10-летний контракт с боссами Формулы-1.

Австралийский этап мог сменить автодром. Интерес к проведению гран-при проявлял Сидней. Тем не менее, Мельбурн останется в календаре, в который попал еще накануне сезона-1996.

Ранее Гран При Австралии принимала Аделаида. На улицах портового города пилоты Королевских автогонок соревновались в 1985-1995 гг. Именно там произошел решающий инцидент сезона-1994, когда Михаэль Шумахер выбил с трассы Дэймона Хилла и впервые стал чемпионом мира.

В свою очередь Южная Африка нацелилась на возвращение в календарь Ф-1. Гран-при ЮАР может пополнить график гонок в 2023 или 2024 году. Принимать гонку будет автодром "Кьялами".

Напомним, что 4-кратный чемпион Формулы-1 Феттель получил вышиванку за солидарность с Украиной.

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