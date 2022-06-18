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Леклер втратить мінімум 10 позицій на старті Гран-прі Канади

Фото: Шарль Леклер (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Претендент на чемпіонський титул у Формулі-1, пілот "Феррарі" Шарль Леклер отримав штраф і втратить стартові позиції на цьогорічному Гран-прі Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

До Монреаля італійська команда приїхала з низкою проблем. Спершу "Феррарі" готувалася замінити турбіну на боліді монегаска, але довелося змінювати інший елемент машини.

"Перед другою вільною практикою на болід Шарля встановили новий електронний блок. Це вже третій такий елемент, що використовуються у цьому сезоні – дозволено лише 2 – тому Шарль отримає штраф на стартовій решітці", – заявили в Скудерії.

Тепер Леклер втратить 10 позицій від свого результату в кваліфікації гран-прі. Якщо ж "Феррарі" наважиться замінити і турбіну, то пілот змушений буде стартувати з останнього ряду.

Під час другої практики Леклер піднявся на друге місце в класифікації, поступившись конкуренту в боротьбі за чемпіонство Максу Ферстаппену на 0.081 секунди. Пілот "Феррарі" активно працював із шинами Soft, що призвело до припущень оглядачів про старт монегаска з кінця пелотону.

Завдяки перемозі в Баку минулої неділі Ферстаппен закріпився в лідерах чемпіонату. В активі нідерландця 150 очок. На друге місце піднявся Серхіо Перес (129 балів), а Леклер опустився на третю сходинку (116).

До слова, Мельбурн підписав новий 10-річний контракт на проведення гран-прі Формули-1.

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Формула-1