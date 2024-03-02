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Легрейд здобув друге "золото" на домашньому етапі Кубка світу

Фото: Стурла Гольм Легрейд не мав рівних і в п'ятницю, і в суботу (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд виграв чоловічий мас-старт під час змагань в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинав після перемоги в індивідуальній гонці виявився найкращим і в наступних стартах. Він подолав дистанцію на 15 кілометрів за 37:52,0 хвилин.

Легрейд непогано виступив на стрільбищі, закривши 19 з двох десятків мішеней. Окрім того, норвежець мав хорошу швидкість лижним ходом, тож на фініші випередив німця Долля на шість з хвостиком секунд. Останній припустився двох промахів.

Швед Нелін несподівано замкнув трійку призерів. Тріумфатор недавнього чемпіонату світу в естафеті лише на другому вогневому рубежі одного разу схибив. Натомість на трьох інших закрив усі мішені та вдовольнився "бронзою".

Залишилися без медалей звичні фаворити сезону – інші норвежці. Тар'єй Бьо завершив змагання на 7-й позиції, а його молодший брат Йоганнес взагалі став 14-м. Крістіансен же фінішував на 10-й сходинці. Українці в мас-старті не виступали.

Підсумки біатлонного мас-старту 15 км, чоловіки:

  1. Стурла Гольм Легрейд
  2. Бенедікт Долль (+6,4)
  3. Єспер Нелін (+9,9)

 

До слова, напередодні Легрейд виграв індивідуальну гонку в співвітчизників.

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