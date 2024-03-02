Легрейд завоевал второе "золото" на домашнем этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд выиграл мужской масс-старт во время соревнований в Осло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Скандинав после победы в индивидуальной гонке оказался самым лучшим и в следующих стартах. Он преодолел дистанцию на 15 километров за 37:52,0 минут.
Легрейд неплохо выступил на стрельбище, закрыв 19 из двух десятков мишеней. Кроме того, норвежец обладал хорошей скоростью лыжным ходом, поэтому на финише опередил немца Долля на шесть с хвостиком секунд. Последний допустил два промаха.
Швед Нелин неожиданно замкнул тройку призеров. Триумфатор недавнего чемпионата мира в эстафете лишь на втором огневом рубеже однажды промахнулся. Зато на трех других закрыл все мишени и удовлетворился "бронзой".
Остались без медалей привычные фавориты сезона – другие норвежцы. Тарьей Бе завершил соревнования на 7-й позиции, а его младший брат Йоханнес вообще стал 14-м. Кристиансен же финишировал на 10-й строчке. Украинцы в масс-старте не выступали.
Итоги биатлонного масс-старта 15 км, мужчины :
К слову, накануне Легрейд выиграл индивидуальную гонку у соотечественников.
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