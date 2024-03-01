Легрейд випередив інших норвежців у першій чоловічій гонці в Осло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

27-річний скандинав виявився найкращим на 20-кілометровій дистанції. Він пройшов етап за 49:31,0 хвилин.

Легрейд класно проявив себе і на трасі, і на стрільбищі. На чотирьох вогневих рубежах він закрив усі 20 мішеней та випередив співвітчизника Тар'єя Бьо. Натомість Крістіансен, який фінішував третім, відстав на понад хвилину. А ось Йоганнес Бьо – лише п'ятий.

Найкращим серед українців став Підручний. Він тричі схибив і дістався до фінішу на 30-й сходинці. Зовсім поруч із ним співвітчизники Лесюк і Дудченко, які припустилися двох та одного промахів відповідно.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

Стурла Гольм Легрейд Тар'єй Бьо (+28,5) Ветле Шостад Крістіансен (+1:05,6)

...

30. Дмитро Підручний (+4:27,2)

33. Тарас Лесюк (+4:41,7)

34. Антон Дудченко (+4:43,9)

40. Артем Прима (+5:40,5)

51. Денис Насико (+6:35,1)