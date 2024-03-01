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Легрейд випередив інших норвежців у першій чоловічій гонці в Осло

Осло, П'ятниця 01 березня 2024 18:39
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Легрейд випередив інших норвежців у першій чоловічій гонці в Осло Фото: Стурла Гольм Легрейд несподівано тріумфував у Гольменколлені (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд переміг в індивідуальній гонці чергового етапу Кубка світу 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річний скандинав виявився найкращим на 20-кілометровій дистанції. Він пройшов етап за 49:31,0 хвилин.

Легрейд класно проявив себе і на трасі, і на стрільбищі. На чотирьох вогневих рубежах він закрив усі 20 мішеней та випередив співвітчизника Тар'єя Бьо. Натомість Крістіансен, який фінішував третім, відстав на понад хвилину. А ось Йоганнес Бьо – лише п'ятий.

Найкращим серед українців став Підручний. Він тричі схибив і дістався до фінішу на 30-й сходинці. Зовсім поруч із ним співвітчизники Лесюк і Дудченко, які припустилися двох та одного промахів відповідно.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

    1. Стурла Гольм Легрейд
    2. Тар'єй Бьо (+28,5)
    3. Ветле Шостад Крістіансен (+1:05,6)

    ...

    30. Дмитро Підручний (+4:27,2)

    33. Тарас Лесюк (+4:41,7)

    34. Антон Дудченко (+4:43,9)

    40. Артем Прима (+5:40,5)

    51. Денис Насико (+6:35,1)

    До слова, напередодні Олександра Меркушина стала чемпіонкою світу серед юніорів у мас-старті.

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