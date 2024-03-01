Легрейд випередив інших норвежців у першій чоловічій гонці в Осло

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд переміг в індивідуальній гонці чергового етапу Кубка світу 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
27-річний скандинав виявився найкращим на 20-кілометровій дистанції. Він пройшов етап за 49:31,0 хвилин.
Легрейд класно проявив себе і на трасі, і на стрільбищі. На чотирьох вогневих рубежах він закрив усі 20 мішеней та випередив співвітчизника Тар'єя Бьо. Натомість Крістіансен, який фінішував третім, відстав на понад хвилину. А ось Йоганнес Бьо – лише п'ятий.
Найкращим серед українців став Підручний. Він тричі схибив і дістався до фінішу на 30-й сходинці. Зовсім поруч із ним співвітчизники Лесюк і Дудченко, які припустилися двох та одного промахів відповідно.
Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:
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30. Дмитро Підручний (+4:27,2)
33. Тарас Лесюк (+4:41,7)
34. Антон Дудченко (+4:43,9)
40. Артем Прима (+5:40,5)
51. Денис Насико (+6:35,1)
До слова, напередодні Олександра Меркушина стала чемпіонкою світу серед юніорів у мас-старті.
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