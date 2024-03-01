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Легрейд опередил других норвежцев в первой мужской гонке в Осло

Фото: Стурла Хольм Легрейд неожиданно триумфовал в Хольменколлене (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд победил в индивидуальной гонке очередного этапа Кубка мира 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летний скандинав оказался лучшим на 20-километровой дистанции. Он прошел этап за 49:31,0 минут.

Легрейд классно проявил себя и на трассе, и на стрельбище. На четырех огневых рубежах он закрыл все 20 мишеней и опередил соотечественника Тарьея Бе. Финишировавший третьим Кристиансен отстал более чем на минуту. А вот Йоханнес Бе – только пятый.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный. Он трижды промахнулся и добрался до финиша на 30-й строчке. Совсем рядом с ним соотечественники Лесюк и Дудченко, допустившие два и один промаха соответственно.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

  1. Стулла Хольм Легрейд
  2. Тарьей Бе (+28,5)
  3. Ветле Шостад Кристиансен (+1:05,6)

...

30. Дмитрий Пидручный (+4:27,2)

33. Тарас Лесюк (+4:41,7)

34. Антон Дудченко (+4:43,9)

40. Артем Прима (+5:40,5)

51. Денис Насыко (+6:35,1)

К слову, накануне Александра Меркушина стала чемпионкой мира среди юниоров в масс-старте.

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