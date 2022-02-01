LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера

LEGO создала новый конструктор в виде МРТ-сканера. Соответствующие наборы компания рассылает больницам, чтобы снизить беспокойство у детей перед процедурой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.
В набор входят фигурки двух докторов и пациента. Они помогут детям воспроизвести в игре процесс сканирования. Предполагается, что это позволит снизить страх перед реальной процедурой.
Миниатюрные МРТ-сканеры не будут доступны в продаже. Компания LEGO планирует рассылать наборы только в радиологические отделения клиник.
Напомним, ранее был создан внедорожник Toyota Land Cruiser 300 из LEGO в натуральную величину. Для этого пришлось использовать почти 500 тысяч деталей.