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LEGO выпустила конструктор в виде МРТ-сканера

Автор: Сергей Сурепин

LEGO создала новый конструктор в виде МРТ-сканера. Соответствующие наборы компания рассылает больницам, чтобы снизить беспокойство у детей перед процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фрайзера Ловатта, который поделился фотографиями набора в социальной сети Twitter.

В набор входят фигурки двух докторов и пациента. Они помогут детям воспроизвести в игре процесс сканирования. Предполагается, что это позволит снизить страх перед реальной процедурой.

Миниатюрные МРТ-сканеры не будут доступны в продаже. Компания LEGO планирует рассылать наборы только в радиологические отделения клиник.

Напомним, ранее был создан внедорожник Toyota Land Cruiser 300 из LEGO в натуральную величину. Для этого пришлось использовать почти 500 тысяч деталей.

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