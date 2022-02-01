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LEGO випустила конструктор у вигляді МРТ-сканера

Автор: Сергій Сурепін

LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фрайзера Ловатта, який поділитися фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування. Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія LEGO планує розсилати Набори тільки в радіологічні відділення клінік.

Нагадаємо, раніше був створений позашляховик Toyota Land Cruiser 300 з LEGO у натуральну величину. Для цього довелося використовувати майже 500 тисяч деталей.

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