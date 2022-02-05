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LEGO любят футболисты. Защитник "Шахтера" построил стадион "Барселоны" Камп Ноу

Автор: Сергей Сурепин

Защитник футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Сергей Кривцов показал, чем занимается во время восстановления от травмы. Спортсмен на досуге собрал из LEGO стадион Камп Ноу, принадлежащий футбольному клубу "Барселона".

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на супругу футболиста Юлию Кривцову, которая опубликовала видео с конструктором в Instagram Stories.

Оказалось, свободное время футболист любит проводить за строительством LEGO. Построенный Кривцовым набор состоит из 5509 деталей. Его стоимость варьируется от 11499 до 16786 гривен.

Правда, на видео футболист поделился плохой новостью. По словам Сергея Кривцова, во время постройки он потерял одну из деталей стадиона.

Напомним, ранее Кривцов исполнил свою детскую мечту на Мальдивах.

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Шахтер