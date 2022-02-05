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LEGO люблять футболісти. Захисник "Шахтаря" побудував стадіон "Барселони" Камп Ноу

Автор: Сергій Сурепін

Захисник футбольного клубу" Шахтар " і збірної України Сергій Кривцов показав, чим займається під час відновлення від травми. Спортсмен на дозвіллі зібрав з LEGO стадіон Камп Ноу, що належить футбольному клубу"Барселона".

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дружину футболіста Юлію Кривцову, яка опублікувала відео з конструктором в Instagram Stories.

Виявилося, вільний час футболіст любить проводити за будівництвом LEGO. Побудований Кривцовим набір складається з 5509 деталей. Його вартість варіюється від 11499 до 16786 гривень.

Правда, на відео футболіст поділився поганою новиною. За словами Сергія Кривцова, під час будівництва він втратив одну з деталей стадіону.

Нагадаємо, раніше Кривцов виконати свою дитячу мрію на Мальдівах.

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Шахтар