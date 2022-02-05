ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

LEGO любят футболисты. Защитник "Шахтера" построил стадион "Барселоны" Камп Ноу

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 08:00
LEGO любят футболисты. Защитник "Шахтера" построил стадион "Барселоны" Камп Ноу LEGO любят футболисты. Защитник Шахтера построил стадион Барселоны Камп Ноу (Фото: instagram.com/kriva4)
Автор: Сергей Сурепин

Защитник футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Сергей Кривцов показал, чем занимается во время восстановления от травмы. Спортсмен на досуге собрал из LEGO стадион Камп Ноу, принадлежащий футбольному клубу "Барселона".

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на супругу футболиста Юлию Кривцову, которая опубликовала видео с конструктором в Instagram Stories.

Оказалось, свободное время футболист любит проводить за строительством LEGO. Построенный Кривцовым набор состоит из 5509 деталей. Его стоимость варьируется от 11499 до 16786 гривен.

Правда, на видео футболист поделился плохой новостью. По словам Сергея Кривцова, во время постройки он потерял одну из деталей стадиона.

Напомним, ранее Кривцов исполнил свою детскую мечту на Мальдивах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер
NEWS
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США