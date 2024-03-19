Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Важко сказати, чому так сталось, але "правильні" колісні диски – в нашій країні буквально предмет поклоніння. Це перше, з чого починає вдосконалення свого авто будь-який небайдужий автовласник. Але ми пропонуємо вам суто інженерну оцінку різниці між заводськими "штамповками", "литтям" та "ковкою" – за що насправді є сенс доплатити?
Які колісні диски для авто є сенс купувати – легкосплавні, ковані чи штамповані, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань Autobild і Autocentre та компанії Michelin.
Для початку маємо наголосити, що в автомобільній індустрії є два підходи до матеріалу та технології отримання колісних дисків – конструкторський та дизайнерський. Між цими підходами часто є певний конфлікт: стилісти хочуть зробити колеса запаморочливими на вигляд, а інженери – легкими, міцними та такими, що не заважають охолодженню гальм.
Відповідно, диски, встановлені на машину на складальному заводі, завжди будуть виготовлені з урахуванням думки обох сторін. А про диски з вітрини магазину тюнінгових компонентів зі стовідсотковою впевненістю цього не можна сказати, тобто іноді вони можуть бути просто красивими…
Найпростіший варіант. Сталеві диски, отримані з двох зварених між собою штампованих деталей – обода і власне диска. В останньому – отвори для кріплення колеса до маточини, а обід має складний профіль для надійної посадки на нього покришки і якщо треба – камери. Попри поширену серед псевдо-експертів думку, достатньо високо котируються серед професійних конструкторів, в свою чергу автовиробники і сьогодні застосовують штамповані диски на багатьох популярних моделях машин, у тому числі не недешевих марок.
Штамповані диски. Плюси
Штамповані диски. Мінуси
Виготовляються з алюмінієвого сплаву шляхом лиття – технології більш складної, але яка дозволяє при гірших характеристиках матеріалу і меншій вазі забезпечити потрібну міцність диска. Попутно метод лиття дає змогу урізноманітнити дизайн виробу. Але насправді саме остання перевага і стала основною, оскільки складність техпроцесу не дає слаборозвиненим виробникам змоги зробити диск справді легшим за сталевий. Більше того, часом дешеві диски через порушення технології мають характерні ливарні дефекти – сховані раковини (порожнини) у масі металу, які послаблюють колесо. Крім того, на литих дисках no name трапляються відхилення від розмірів.
Литі диски. Плюси
Литі диски. Мінуси
Ціна. Через вищий статус всіх легкосплавних дисків, незалежно від марки і якості, вони зазвичай коштують дорожче штампованих. При тому що часто якісні "штамповки" виявляються більш надійними.
Дорогий ремонт. При випадковому пошкодженні на вибоїнах литі диски як правило не мнуться, а ламаються – так що їх потім доводиться заварювати за особливою технологією в середовищу інертного газу. Але навіть трохи зім’ятий литий диск перед прокаткою треба акуратно підігрівати. До речі, автомобільні інженери не рекомендують ремонтувати литі диски жодним чином; за стандартами розвинених країн автомобілі зі слідами ремонту на таких колесах не можуть пройти техогляд.
За багатьма критеріями це найкращий тип колісних дисків. Фактично вони теж легкосплавні, але їх не відливають відразу у ливарну форму. Спочатку гарячу заготовку, що приблизно нагадує колесо, кують на потужних преса (зусилля до 20 000 тонн). За таких умов внутрішня структура металу послідовно змінюється, ущільняється, в ній не залишаються раковини, утворені під час лиття. І потім з цих кованих заготовок на металообробних верстатах остаточно вирізається готовий диск. Така багатоетапна технологія значно піднімає ціну кованих дисків – але це той випадок, коли ціна варта отриманого результату. Ковані диски мають видатні характеристики – вони одночасно і легші, і міцніші за всі інші типи. Недаремно саме такі застосовуються на “бойових” болідах у багатьох видах автомобільного спорту.
Жодних сумнівів щодо того, що абсолютна більшість українських автомобілістів обирає легкосплавні колеса за критерієм дизайну, а не ваги чи міцності. Але таки наполягатимемо на нашій пораді: обирайте собі красиві диски серед виробів максимально високої якості – або серед заводського “оригіналу”, або з каталогів визнаних виробників "лиття" для aftermarket. Пам’ятайте, що ваша машина тримається за дорогу лише в чотирьох точках, і не можна допустити, щоб ці точки були сумнівної якості.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому колеса неправильного розміру загрожують нашій безпеці.