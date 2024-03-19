Легкосплавні, ковані, штамповані: які колісні диски для авто краще та чому

Для початку маємо наголосити, що в автомобільній індустрії є два підходи до матеріалу та технології отримання колісних дисків – конструкторський та дизайнерський. Між цими підходами часто є певний конфлікт: стилісти хочуть зробити колеса запаморочливими на вигляд, а інженери – легкими, міцними та такими, що не заважають охолодженню гальм.

Відповідно, диски, встановлені на машину на складальному заводі, завжди будуть виготовлені з урахуванням думки обох сторін. А про диски з вітрини магазину тюнінгових компонентів зі стовідсотковою впевненістю цього не можна сказати, тобто іноді вони можуть бути просто красивими…

Штамповані диски

Найпростіший варіант. Сталеві диски, отримані з двох зварених між собою штампованих деталей – обода і власне диска. В останньому – отвори для кріплення колеса до маточини, а обід має складний профіль для надійної посадки на нього покришки і якщо треба – камери. Попри поширену серед псевдо-експертів думку, достатньо високо котируються серед професійних конструкторів, в свою чергу автовиробники і сьогодні застосовують штамповані диски на багатьох популярних моделях машин, у тому числі не недешевих марок.

Штамповані диски. Плюси

Ціна . Завдяки матеріалу і технології отримання такі колеса найдешевші;

. Завдяки матеріалу і технології отримання такі колеса найдешевші; Надійність. Ймовірність заводського браку через простоту технології зведена до мінімуму. Серйозні механічні ушкодження можливі лише при найжорсткіших ударах, при тому в більшості випадків зім’ята на вибоїнах “штамповка” підлягає ремонту, який є недорогим;

Ймовірність заводського браку через простоту технології зведена до мінімуму. Серйозні механічні ушкодження можливі лише при найжорсткіших ударах, при тому в більшості випадків зім’ята на вибоїнах “штамповка” підлягає ремонту, який є недорогим; Бережуть шину. Сталевий обід достатньо еластичний для того, щоб жорсткий удар о грубий край вибоїни зім’яв обід, не прорубавши при тому боковину шини.

Штамповані диски. Мінуси

Маса . Якщо порівнювати сталеві і легкосплавні диски одного розміру, "штамповка" буде важче, в середньому на 20 %. Це означає менший комфорт на нерівній дорозі. Але така картина актуальна лише для фірмових легкосплавних дисків, при тому що дешеве "лиття" з авторинка часто має більш-менш однакову з "штамповками" масу.

. Якщо порівнювати сталеві і легкосплавні диски одного розміру, "штамповка" буде важче, в середньому на 20 %. Це означає менший комфорт на нерівній дорозі. Але така картина актуальна лише для фірмових легкосплавних дисків, при тому що дешеве "лиття" з авторинка часто має більш-менш однакову з "штамповками" масу. Корозія . Штамповані диски бувають виключно сталевими, а сталь іржавіє набагато швидше за алюмінієві сплави. В умовах солоних зимових шляхів навіть якісне заводське покриття врешті решт здається і іржа піднімає фарбу.

. Штамповані диски бувають виключно сталевими, а сталь іржавіє набагато швидше за алюмінієві сплави. В умовах солоних зимових шляхів навіть якісне заводське покриття врешті решт здається і іржа піднімає фарбу. Стилістика. Варіацій дизайну у штампованих дисків менше, ніж у литих. Хоче здебільшого це пояснюється небажанням виробників відбирати покупців у більш вигідного сегменту легкосплавних коліс.

Легкосплавні диски

Виготовляються з алюмінієвого сплаву шляхом лиття – технології більш складної, але яка дозволяє при гірших характеристиках матеріалу і меншій вазі забезпечити потрібну міцність диска. Попутно метод лиття дає змогу урізноманітнити дизайн виробу. Але насправді саме остання перевага і стала основною, оскільки складність техпроцесу не дає слаборозвиненим виробникам змоги зробити диск справді легшим за сталевий. Більше того, часом дешеві диски через порушення технології мають характерні ливарні дефекти – сховані раковини (порожнини) у масі металу, які послаблюють колесо. Крім того, на литих дисках no name трапляються відхилення від розмірів.

Литі диски. Плюси

Широкий вибір дизайну . У продажу є десятки малюнків дисків для кожної моделі, причому в різних стилях і різної якості.

. У продажу є десятки малюнків дисків для кожної моделі, причому в різних стилях і різної якості. Корозійний захист . Сплав на основі алюмінію краще протистоїть корозії, до того ж виробники, позиціонуючи “лиття” як більш статусний продукт, наносять на такі диски краще, більш стійке лакофарбове покриття.

. Сплав на основі алюмінію краще протистоїть корозії, до того ж виробники, позиціонуючи “лиття” як більш статусний продукт, наносять на такі диски краще, більш стійке лакофарбове покриття. Менша маса. Фірмовий литий диск легше стандартного сталевого. Але повторимось - дешеві литі диски через недосконале виконання часто теж важкі.

Литі диски. Мінуси

Ціна. Через вищий статус всіх легкосплавних дисків, незалежно від марки і якості, вони зазвичай коштують дорожче штампованих. При тому що часто якісні "штамповки" виявляються більш надійними.

Дорогий ремонт. При випадковому пошкодженні на вибоїнах литі диски як правило не мнуться, а ламаються – так що їх потім доводиться заварювати за особливою технологією в середовищу інертного газу. Але навіть трохи зім’ятий литий диск перед прокаткою треба акуратно підігрівати. До речі, автомобільні інженери не рекомендують ремонтувати литі диски жодним чином; за стандартами розвинених країн автомобілі зі слідами ремонту на таких колесах не можуть пройти техогляд.

Ковані диски

За багатьма критеріями це найкращий тип колісних дисків. Фактично вони теж легкосплавні, але їх не відливають відразу у ливарну форму. Спочатку гарячу заготовку, що приблизно нагадує колесо, кують на потужних преса (зусилля до 20 000 тонн). За таких умов внутрішня структура металу послідовно змінюється, ущільняється, в ній не залишаються раковини, утворені під час лиття. І потім з цих кованих заготовок на металообробних верстатах остаточно вирізається готовий диск. Така багатоетапна технологія значно піднімає ціну кованих дисків – але це той випадок, коли ціна варта отриманого результату. Ковані диски мають видатні характеристики – вони одночасно і легші, і міцніші за всі інші типи. Недаремно саме такі застосовуються на “бойових” болідах у багатьох видах автомобільного спорту.

Якщо коротко

Жодних сумнівів щодо того, що абсолютна більшість українських автомобілістів обирає легкосплавні колеса за критерієм дизайну, а не ваги чи міцності. Але таки наполягатимемо на нашій пораді: обирайте собі красиві диски серед виробів максимально високої якості – або серед заводського “оригіналу”, або з каталогів визнаних виробників "лиття" для aftermarket. Пам’ятайте, що ваша машина тримається за дорогу лише в чотирьох точках, і не можна допустити, щоб ці точки були сумнівної якості.