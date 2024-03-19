Легкосплавные, кованые, штампованные: какие колесные диски для авто лучше и почему

Трудно сказать, почему так произошло, но "правильные" колесные диски – в нашей стране буквально предмет поклонения. Это первое, с чего начинает усовершенствование своего авто любой неравнодушный автовладелец. Но мы предлагаем вам чисто инженерную оценку разницы между заводскими "штамповками", "литьем" и "ковкой" – за что на самом деле есть смысл доплатить?
Какие колесные диски для авто есть смысл покупать – легкосплавные, кованые или штампованные, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autobild и Autocentre и компании Michelin.
Для начала следует отметить, что в автомобильной индустрии есть два подхода к материалу и технологиям получения колесных дисков – конструкторский и дизайнерский. Между этими подходами часто есть определенный конфликт: стилисты хотят сделать колеса умопомрачительными с виду, а инженеры – легкими, крепкими и не мешающими охлаждению тормозов.
Соответственно, диски, установленные на машину на сборочном заводе, всегда будут изготовлены с учетом мнений обеих сторон. А о дисках с витрины магазина тюнинговых компонентов со стопроцентной уверенностью этого нельзя сказать. То есть тут иногда они могут быть просто красивыми.
Самый простой вариант. Стальные диски, полученные из двух сваренных между собой штампованных деталей – обода и диска. В последнем – отверстия для крепления колеса к ступице, а обод имеет сложный профиль для надежной посадки на него покрышки и если нужно – камеры. Несмотря на распространенное среди псевдоэкспертов мнение, такие колеса достаточно высоко котируются среди профессиональных конструкторов, в свою очередь автопроизводители и сегодня применяют штампованные диски на многих популярных моделях машин, в том числе недешевых марок.
Штампованные диски. Плюсы
Штампованные диски. Минусы
Изготавливаются из алюминиевого сплава путем литья – технологии более сложной, но позволяющей при худших характеристиках материала и меньшем весе обеспечить нужную прочность диска. Попутно метод литья позволяет разнообразить дизайн изделия. Но на самом деле именно последнее преимущество и стало основным, поскольку сложность техпроцесса не позволяет слаборазвитым производителям сделать диск действительно легче стального. Более того, иногда дешевые диски из-за нарушений технологии имеют характерные литейные дефекты – скрытые раковины (полости) в массе металла, ослабляющие колесо. Кроме того, на литых дисках no name случаются отклонения от размеров.
Литые диски. Плюсы
Литые диски. Минусы
По многим критериям это самый лучший тип колесных дисков. Фактически они тоже легкосплавные, но их не отливают сразу в литейную форму. Сначала горячую заготовку, лишь приблизительно напоминающую колесо, куют на мощных прессах (усилие до 20 000 тонн). В таких условиях внутренняя структура металла последовательно изменяется, уплотняется, в ней не остаются раковины, образованные во время литья. И из этих кованых заготовок на металлообрабатывающих станках окончательно вырезается готовый диск. Такая многоэтапная технология значительно поднимает цену кованых дисков – но это тот случай, когда цена стоит полученного результата. Кованые диски обладают выдающимися характеристиками, они одновременно и легче и прочнее всех других типов. Недаром именно такие применяются на “боевых” болидах во многих видах автомобильного спорта.
Никаких сомнений в том, что абсолютное большинство украинских автомобилистов выбирает легкосплавные колеса по критерию дизайна, а не весу или прочности. Но будем настаивать на нашем совете: выбирайте себе красивые диски среди изделий максимально высокого качества – либо среди заводского "оригинала", либо из каталогов признанных производителей "литья" для aftermarket. Помните, что машина держится за дорогу только в четырех точках, и нельзя допустить, чтобы эти точки были сомнительного качества.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, почему колеса неправильного размера угрожают нашей безопасности.