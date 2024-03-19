Легкосплавные, кованые, штампованные: какие колесные диски для авто лучше и почему

Для начала следует отметить, что в автомобильной индустрии есть два подхода к материалу и технологиям получения колесных дисков – конструкторский и дизайнерский. Между этими подходами часто есть определенный конфликт: стилисты хотят сделать колеса умопомрачительными с виду, а инженеры – легкими, крепкими и не мешающими охлаждению тормозов.

Соответственно, диски, установленные на машину на сборочном заводе, всегда будут изготовлены с учетом мнений обеих сторон. А о дисках с витрины магазина тюнинговых компонентов со стопроцентной уверенностью этого нельзя сказать. То есть тут иногда они могут быть просто красивыми.

Штампованные диски

Самый простой вариант. Стальные диски, полученные из двух сваренных между собой штампованных деталей – обода и диска. В последнем – отверстия для крепления колеса к ступице, а обод имеет сложный профиль для надежной посадки на него покрышки и если нужно – камеры. Несмотря на распространенное среди псевдоэкспертов мнение, такие колеса достаточно высоко котируются среди профессиональных конструкторов, в свою очередь автопроизводители и сегодня применяют штампованные диски на многих популярных моделях машин, в том числе недешевых марок.

Штампованные диски. Плюсы

Цена. Благодаря материалу и технологии получения такие колеса самые дешевые;

Благодаря материалу и технологии получения такие колеса самые дешевые; Надежность. Вероятность заводского брака из-за простоты технологии сведена к минимуму. Серьёзные механические повреждения возможны только при самых жестких ударах, при этом в большинстве случаев смятая на выбоинах "штамповка" подлежит ремонту, который является недорогим;

Вероятность заводского брака из-за простоты технологии сведена к минимуму. Серьёзные механические повреждения возможны только при самых жестких ударах, при этом в большинстве случаев смятая на выбоинах "штамповка" подлежит ремонту, который является недорогим; Берегут шину. Стальной обед достаточно эластичен для того, чтобы жесткий удар о грубый край выбоины смял обед, не прорубив при этом боковину шины.

Штампованные диски. Минусы

Масса. Если сравнивать стальные и легкосплавные диски одного размера, штамповка будет тяжелее, в среднем на 20 %. Это означает меньший комфорт на неровной дороге. Но такая картина актуальна только для фирменных легкосплавных дисков, притом что дешевое "литье" с авторынка часто имеет более-менее одинаковую со “штамповками” массу.

Если сравнивать стальные и легкосплавные диски одного размера, штамповка будет тяжелее, в среднем на 20 %. Это означает меньший комфорт на неровной дороге. Но такая картина актуальна только для фирменных легкосплавных дисков, притом что дешевое "литье" с авторынка часто имеет более-менее одинаковую со “штамповками” массу. Коррозия . Штампованные диски бывают исключительно стальными, а сталь ржавеет гораздо быстрее алюминиевых сплавов. В условиях соленых зимних дорог даже качественное заводское покрытие в конце концов сдается и ржавчина поднимает краску.

. Штампованные диски бывают исключительно стальными, а сталь ржавеет гораздо быстрее алюминиевых сплавов. В условиях соленых зимних дорог даже качественное заводское покрытие в конце концов сдается и ржавчина поднимает краску. Стилистика. Вариаций дизайна у штампованных дисков меньше, чем у литых. Хотя в большинстве своем это объясняется нежеланием производителей отбирать покупателей у более выгодного сегмента легкосплавных колес.

Легкосплавные диски

Изготавливаются из алюминиевого сплава путем литья – технологии более сложной, но позволяющей при худших характеристиках материала и меньшем весе обеспечить нужную прочность диска. Попутно метод литья позволяет разнообразить дизайн изделия. Но на самом деле именно последнее преимущество и стало основным, поскольку сложность техпроцесса не позволяет слаборазвитым производителям сделать диск действительно легче стального. Более того, иногда дешевые диски из-за нарушений технологии имеют характерные литейные дефекты – скрытые раковины (полости) в массе металла, ослабляющие колесо. Кроме того, на литых дисках no name случаются отклонения от размеров.

Литые диски. Плюсы

Широкий выбор дизайна . В продаже есть десятки рисунков дисков для каждой модели, причем в разных стилях и разного качества.

. В продаже есть десятки рисунков дисков для каждой модели, причем в разных стилях и разного качества. Коррозионная защита . Сплав на основе алюминия лучше противостоит коррозии, к тому же производители, позиционируя "литье" как более статусный продукт, наносят на такие диски лучшее, более стойкое лакокрасочное покрытие.

. Сплав на основе алюминия лучше противостоит коррозии, к тому же производители, позиционируя "литье" как более статусный продукт, наносят на такие диски лучшее, более стойкое лакокрасочное покрытие. Меньшая масса. Фирменный литой диск легче стандартного стального. Но повторимся – дешевые литые диски из-за несовершенного исполнения часто тоже тяжелые.

Литые диски. Минусы

Цена. Из-за более высокого статуса всех легкосплавных дисков, независимо от марки и качества, они обычно стоят дороже штампованных. При том, что часто качественные "штамповки" оказываются более надежными.

Из-за более высокого статуса всех легкосплавных дисков, независимо от марки и качества, они обычно стоят дороже штампованных. При том, что часто качественные "штамповки" оказываются более надежными. Дорогой ремонт. При случайном повреждении на выбоинах литые диски как правило не мнутся, а ломаются – так что их потом приходится заваривать по особой технологии в среде инертного газа. Но даже немного смятый литой диск перед прокаткой нужно аккуратно подогревать. Кстати, автомобильные инженеры настоятельно не рекомендуют ремонтировать литые диски никоим образом; по стандартам развитых стран автомобили со следами ремонта на таких колёсах не могут пройти техосмотр.

Кованые диски

По многим критериям это самый лучший тип колесных дисков. Фактически они тоже легкосплавные, но их не отливают сразу в литейную форму. Сначала горячую заготовку, лишь приблизительно напоминающую колесо, куют на мощных прессах (усилие до 20 000 тонн). В таких условиях внутренняя структура металла последовательно изменяется, уплотняется, в ней не остаются раковины, образованные во время литья. И из этих кованых заготовок на металлообрабатывающих станках окончательно вырезается готовый диск. Такая многоэтапная технология значительно поднимает цену кованых дисков – но это тот случай, когда цена стоит полученного результата. Кованые диски обладают выдающимися характеристиками, они одновременно и легче и прочнее всех других типов. Недаром именно такие применяются на “боевых” болидах во многих видах автомобильного спорта.

Если коротко

Никаких сомнений в том, что абсолютное большинство украинских автомобилистов выбирает легкосплавные колеса по критерию дизайна, а не весу или прочности. Но будем настаивать на нашем совете: выбирайте себе красивые диски среди изделий максимально высокого качества – либо среди заводского "оригинала", либо из каталогов признанных производителей "литья" для aftermarket. Помните, что машина держится за дорогу только в четырех точках, и нельзя допустить, чтобы эти точки были сомнительного качества.