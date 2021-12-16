Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается мокрый снег. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет стабильной:

на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;

на севере днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;

на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -1 до +1;

на юге днем от +2 до +4, а ночью - от 0 до +2;

в центре днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2.

Фото: погода в Украине 17 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +3, а ночью составит от 0 до +2.

Фото: погода в Киеве 17 декабря (meteo.gov.ua)