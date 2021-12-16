Легке потепління та мокрий сніг по усій Україна: погода на завтра

Завтра, 17 грудня, по усій Україні можливі опади у вигляді мокрого снігу. В більшості регіонів відзначатиметься плюсова температура, як вдень, так і вночі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікується мокрий сніг. Водночас температура в більшості регіонів, як вдень, так і вночі буде стабільною:
Фото: погода в Україні 17 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються опади. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +3, а вночі становитиме від 0 до +2.
Фото: погода в Києві 17 грудня (meteo.gov.ua)