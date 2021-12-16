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Легке потепління та мокрий сніг по усій Україна: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 17 грудня, по усій Україні можливі опади у вигляді мокрого снігу. В більшості регіонів відзначатиметься плюсова температура, як вдень, так і вночі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікується мокрий сніг. Водночас температура в більшості регіонів, як вдень, так і вночі буде стабільною:

  • на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до +2;
  • на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до +2;
  • на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +2 до +4, а вночі - від 0 до +2;
  • у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до +2.

Фото: погода в Україні 17 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +3, а вночі становитиме від 0 до +2.

Фото: погода в Києві 17 грудня (meteo.gov.ua)

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