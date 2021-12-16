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Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра

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Четверг 16 декабря 2021 20:00
Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра Фото: зимнее потепление и дожди в отдельных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 17 декабря, по всей Украине возможны осадки в виде мокрого снега. В большинстве регионов будет отмечаться плюсовая температура, как днем, так и ночью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается мокрый снег. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет стабильной:

  • на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;
  • на севере днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;
  • на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -1 до +1;
  • на юге днем от +2 до +4, а ночью - от 0 до +2;
  • в центре днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2.

Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра

Фото: погода в Украине 17 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +3, а ночью составит от 0 до +2.

Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра

Фото: погода в Киеве 17 декабря (meteo.gov.ua)

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