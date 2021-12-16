Легкое потепление и мокрый снег по всей Украине: погода на завтра
Фото: зимнее потепление и дожди в отдельных регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 17 декабря, по всей Украине возможны осадки в виде мокрого снега. В большинстве регионов будет отмечаться плюсовая температура, как днем, так и ночью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня в Украине ожидается мокрый снег. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет стабильной:
- на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;
- на севере днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2;
- на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -1 до +1;
- на юге днем от +2 до +4, а ночью - от 0 до +2;
- в центре днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +2.
Фото: погода в Украине 17 декабря (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня также ожидаются осадки. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +3, а ночью составит от 0 до +2.
Фото: погода в Киеве 17 декабря (meteo.gov.ua)